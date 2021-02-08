ДТЕК Мережі запустив чат-бот для 12 млн жителів України

ОСР ДТЕК Мережі забезпечують електроенергією 5,4 млн домогосподарств, це більше 12 мільйонів жителів

Передати показання лічильника електроенергії, повідомити про аварійні ситуації і отримати консультацію по послугах розподілу тепер можна за допомогою віртуального помічника в Viber і Telegram.

Оператори системи розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі запустили чат-бот для 12 мільйонів жителів України.

Як повідомили в компанії ДТЕК Мережі, зараз чат-бот доступний жителям Києва, Дніпропетровської та Донецької областей. До кінця лютого оновлений функціонал запрацює також у Київській та Одеській областях.

- ДТЕК розуміє потреби сучасних клієнтів. Ми будуємо новий клієнтський сервіс: зручність і простота, можливість отримати більшість послуг — онлайн, — зазначив директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець. — Завдяки чат-боту кожен наш клієнт може отримати підтримку в режимі 24/7 з будь-якого смартфона або гаджета. Поки він працює в месенджерах Viber і Telegram. На наступних етапах з'явиться і в соціальній мережі Facebook.

Для того щоб почати користуватися послугами чат-бота, необхідно:

1. У пошуку Telegram або Viber ввести назву ОСР — «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Дніпровські електромережі» або «ДТЕК Донецькі електромережі».

2. Слідуючи підказкам меню, отримати або передати необхідну інформацію.

ОСР ДТЕК Мережі забезпечують електроенергією 5,4 млн домогосподарств, це більше 12 мільйонів жителів. На даний момент за допомогою чат-бота клієнти можуть:

передати показання лічильників;

повідомити про аварії;

подати заявку на роботи приладів обліку;

ознайомитися з графіком роботи Центрів обслуговування клієнтів;

отримати інформацію про проведення планових робіт;

дізнатися про аварійні ситуації;

отримати відповіді на найбільш поширені питання.

ДТЕК Мережі планує розвивати новий сервіс і доповнювати його новими функціями.