«ДТЕК Павлоградвугілля» є флагманом українського вуглевидобування - Гройсман



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Фото: twitter.com/vgroysman Вододимир Гройсман на шахті ДТЕК їм. Героїв Космосу

Гройсман закликав усіх брати приклад з компанії Ахметова

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав вугледобувне підприємство «ДТЕК Павлоградвугілля» флагманом українського вуглевидобування, на який необхідно орієнтуватися усім підприємствам видобувної галузі країни.

Про це він сказав в ході візиту на шахту ім. Героїв Космосу, яка входить до складу «ДТЕК Павлоградвугілля».

«Сьогодні це підприємство є флагманом вугледобувної галузі. Думаю, що воно є абсолютним орієнтиром для підприємств, в тому числі державних в плані того, як потрібно інвестувати і модернізувати вугледобувну галузь, щоб вона забезпечувала енергетичну незалежність нашої держави... Видобуток енергетичного вугілля для абсолютно всіх потреб енергетичного комплексу - це наша стратегія», - сказав Гройсман.

Він уточнив, що ознайомився з діяльністю підприємства і поспілкувався з колективом.

Разом з тим він повідомив, що в Україні необхідно нарощувати видобуток газового вугілля і переводити енергоблоки теплоелектростанцій на це паливо, щоб витіснити імпортний антрацит.

«Українське вугілля марки А (антрацит - ред.) сьогодні знаходиться на українському Донбасі під окупацією. І ми повинні зробити все для того, щоб відмовитися від антрациту і нарощувати видобуток вугілля марки Г (газове - ред.)», - зазначив глава уряду.

Як повідомлялося, за підсумком 2017 року «ДТЕК Павлоградвугілля» поставило історичний рекорд видобутку вугілля, досягнувши виробничої позначки в 20,1 млн тонн. Як відзначають в ДТЕК, це результат постійного вкладення коштів в підприємство.

Також повідомлялося, що и січні-червні 2018 року «ДТЕК Енерго» інвестував у модернізацію і розвиток своїх підприємств 3,3 млрд грн. За даними компанії, ключовим завданням у вугільному сегменті на поточний рік є вкладення коштів у збільшення видобутку вугілля газових марок, що дозволить знизити залежність від імпортного палива.

Для цього компанія за шість місяців ввела в експлуатацію 17 лав на шахтах і планує до кінця року запустити ще 14 лав, щоб за підсумками 2018 року добути 24,6 млн тонн газового вугілля (планується збільшення до 2017 року на + 7,4%).

«ДТЕК Павлоградвугілля» - найбільше вуглевидобувне об'єднання України. На підприємствах «ДТЕК Павлоградвугілля» працюють 25 тисяч чоловік. У розвиток виробничих потужностей підприємств «ДТЕК Павлоградвугілля» у 2017 році було інвестовано 3,4 млрд грн.