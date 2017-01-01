Експерт: протестні акції шахтарів спровоковані гальмуванням ринкових реформ у вугільній галузі

До високої собівартості вугілля призвела неринкова ручна модель встановлення ціни вугілля за принципом «витрати +», що існувала в Україн,- експерт

Загострення соціальної напруженості серед шахтарів державних шахт Західної України є наслідком багаторічної практики гальмування ринкових реформ у вугільній галузі. Про це заявив Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій. «Парадоксально, але шахти не можуть розплатиться з працівниками, не дивлячись на те, що відпускна ціна



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До високої собівартості вугілля призвела неринкова ручна модель встановлення ціни вугілля за принципом «витрати +», що існувала в Україн,- експерт

Загострення соціальної напруженості серед шахтарів державних шахт Західної України є наслідком багаторічної практики гальмування ринкових реформ у вугільній галузі. Про це заявив Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій.

«Парадоксально, але шахти не можуть розплатиться з працівниками, не дивлячись на те, що відпускна ціна державного вугілля на сьогодні значно вище ціни, визначеної для енергетиків за формулою «Роттердам +» (2113 грн / тонна) і відповідає поточним котируванням провідних світових вугільних хабів - 2425 грн / тонна».

За його словами, до високої собівартості вугілля призвела неринкова ручна модель встановлення ціни вугілля за принципом «витрати +», що існувала в Україні. «Практика показала, що ігнорування ринкових механізмів і пострадянський принцип розрахунку ціни від собівартості призводить не до зниження вартості енергоносіїв, а до стимулювання неефективності. Адже, різниця між «низькою» ціною і реальною собівартістю покривалася за рахунок бюджету країни. При цьому витратна частина роздувалася, ефективність видобутку знижувалася, собівартість росла», - сказав експерт.

«В результаті страждають всі: шахтарі не отримують зарплати, а енергетики платять за їхнє вугілля ціну вищу, ніж передбачено в їхньому тарифі», - підкреслив Юрій Корольчук.

Нагадаємо, 58 гірників шахти «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» знаходяться під землею на знак протесту проти заборгованості із зарплати. Про це заявляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, гірникам шахти «Бужанська» в повному обсязі не виплачена зарплата ще за серпень, всього лише 10 відсотків - за вересень, і ні копійки за жовтень. А працівникам інфраструктурних підрозділів, в яких зовсім мізерні зарплати, заборгували ще за липень.

За рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, з 1 листопада 2017 року ціна реалізації вугілля державних шахт для теплової генерації (ТЕС і ТЕЦ) підвищена на 10% - з 2200 до 2425 грн / тонну.

У тарифі для теплової генерації ціна вугілля, визначена за формулою «Роттердам +», становить 2113 грн / тонну, що на 312 гривень нижче від ціни вугілля державних шахт.