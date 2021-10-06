Енергосистема буде збалансована – міністр енергетики прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС

Запасів вугілля на трьох державних ТЕС залишилося на 11 днів, за даними Міненергетики

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, обсяг яких у 3,3 рази нижче за плановий показник, буде збалансована за рахунок поставок вугілля з-за кордону згідно з контрактами, які вже укладені енергетичними компаніями. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«На сьогодні на складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 846 тис. т вугілля. Є відставання від графіку, але ми бачимо збалансованість за рахунок договорів з імпорту вугілля. Імпорт вже відбувається, договори укладені, в цьому плані ми бачимо, що система буде збалансована», – сказав він під час засідання Кабінету міністрів 6 жовтня.

За даними Міністерства енергетики, державні ТЕС станом на початок жовтня відчувають дефіцит вугілля та працюють у режимі мінімального складу обладнання. Запасів вугілля на трьох державних ТЕС залишилося на 11 днів, за даними Міністерства.

Раніше державна компанія «Центренерго» повідомила, що протягом листопада-грудня 2021 року має надійти 350 тис. т вугілля з Польщі, 100 тис. т – з Казахстану і 37,5 тис. т – із США.

ДТЕК планує у грудні 2021 року та січні 2022 року отримати вугілля із США від компанії HC Trading (Heidelberg Cement Group), також компанія імпортує паливо з Польщі та Казахстану.

За даними видання ExPro, станом на 6 жовтня еталонна ціна вугілля в порту Роттердам зросла до 246,5 дол/тонну і досягла рекорду за останні 10 років. Зокрема, з початку травня 2021 року ціна виросла майже в чотири рази. За даними Міненерго, станом на 5 жовтня фактичні запаси вугілля складали 841,2 тис. т, а планові – 2,7 млн т (відставання у 3,3 рази).