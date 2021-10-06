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    Енергосистема буде збалансована – міністр енергетики прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС

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    За даними Міністерства енергетики, державні ТЕС станом на початок жовтня відчувають дефіцит вугілля - Енергосистема буде збалансована – міністр енергетики прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС
    За даними Міністерства енергетики, державні ТЕС станом на початок жовтня відчувають дефіцит вугілля

    Запасів вугілля на трьох державних ТЕС залишилося на 11 днів, за даними Міненергетики

    Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, обсяг яких у 3,3 рази нижче за плановий показник, буде збалансована за рахунок поставок вугілля з-за кордону згідно з контрактами, які вже укладені енергетичними компаніями. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

    «На сьогодні на складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 846 тис. т вугілля. Є відставання від графіку, але ми бачимо збалансованість за рахунок договорів з імпорту вугілля. Імпорт вже відбувається, договори укладені, в цьому плані ми бачимо, що система буде збалансована», – сказав він під час засідання Кабінету міністрів 6 жовтня.

    За даними Міністерства енергетики, державні ТЕС станом на початок жовтня відчувають дефіцит вугілля та працюють у режимі мінімального складу обладнання. Запасів вугілля на трьох державних ТЕС залишилося на 11 днів, за даними Міністерства.

    Раніше державна компанія «Центренерго» повідомила, що протягом листопада-грудня 2021 року має надійти 350 тис. т вугілля з Польщі, 100 тис. т – з Казахстану і 37,5 тис. т – із США.

    ДТЕК планує у грудні 2021 року та січні 2022 року отримати вугілля із США від компанії HC Trading (Heidelberg Cement Group), також компанія імпортує паливо з Польщі та Казахстану.

    За даними видання ExPro, станом на 6 жовтня еталонна ціна вугілля в порту Роттердам зросла до 246,5 дол/тонну і досягла рекорду за останні 10 років. Зокрема, з початку травня 2021 року ціна виросла майже в чотири рази. За даними Міненерго, станом на 5 жовтня фактичні запаси вугілля складали 841,2 тис. т, а планові – 2,7 млн т (відставання у 3,3 рази).

    Теги: ТЕС вугілля Міненерго імпорт ТЕЦ ДТЕК Центренерго Герман Галущенко
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    Енергосистема буде збалансована – міністр енергетики прокоментував дефіцит вугілля на державних ТЕС