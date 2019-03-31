Ernest Airlines відновить польоти з Венеції до Львова



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Продаж квитків відкрито на дати до 26 жовтня включно

Ernest Airlines з 14 червня відновить перервані на початку цього року польоти з Венеції до Львова, свідчить інформація із системи бронювання лоукоста.

Рейси виконуватимуться три рази на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях.

Продаж квитків відкрито на дати до 26 жовтня включно. Мінімальна вартість перельоту в одну сторону починається від 66 євро.

Після відновлення рейсів Венеція-Львів маршрутна мережа Ernest Airlines зі Львова буде включати чотири міста - Берламо, Неаполь, Рим і Венецію.

Раніше лоукост літав також до Львова з міланського аеропорту Мальпенса, проте польоти були припинені 21 січня одночасно з зупинкою виконання рейсів з Венеції.

Джерело: avianews.com