Ernest Airlines відновить польоти з Венеції до Львова
-
Розсилка
Продаж квитків відкрито на дати до 26 жовтня включно
Ernest Airlines з 14 червня відновить перервані на початку цього року польоти з Венеції до Львова, свідчить інформація із системи бронювання лоукоста.
Рейси виконуватимуться три рази на тиждень по понеділках, середах і п'ятницях.
Продаж квитків відкрито на дати до 26 жовтня включно. Мінімальна вартість перельоту в одну сторону починається від 66 євро.
Після відновлення рейсів Венеція-Львів маршрутна мережа Ernest Airlines зі Львова буде включати чотири міста - Берламо, Неаполь, Рим і Венецію.
Раніше лоукост літав також до Львова з міланського аеропорту Мальпенса, проте польоти були припинені 21 січня одночасно з зупинкою виконання рейсів з Венеції.
Джерело: avianews.com