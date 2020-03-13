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    Економіка та фінанси

    Фонд гарантування вкладів: пропозиція Бахматюка з виплати боргів банку вигідна Україні і підтримується МВФ

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    Олег Бахматюк став першим, хто офіційно виявив бажання виплатити державі борг&nbsp;VAB банку, - голова ФГВФО - Фонд гарантування вкладів: пропозиція Бахматюка з виплати боргів банку вигідна Україні і підтримується МВФ
    Олег Бахматюк став першим, хто офіційно виявив бажання виплатити державі борг VAB банку, - голова ФГВФО

    Є воля Фонду гарантування взяти на себе практичну реалізацію цього проекту, – Рекрут

    Голова Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут розповіла про те, що пропозиція Олега Бахматюка з виплати боргів VAB банку державі є найбільш вигідною для бюджету. Таке мирне врегулювання питання підтримується міжнародними фінансовими інституціями і буде пріоритетом для ФГВФО на цей рік. Про це повідомляють «Українські новини».

    Як розповіла в інтерв'ю НВ Світлана Рекрут, на запитання, яка ситуація навколо мирного врегулювання питань і пропозиції Олега Бахматюка, керівник Фонду заявила, що «мирне врегулювання - це один із наших пріоритетів на цей рік. Шляхом війни ми вже йдемо кілька років. Це довго, дорого і не завжди успішно». Рекрут заявила, що є воля Фонду гарантування взяти на себе практичну реалізацію цього проекту.

    «Бахматюк став першим, хто офіційно виявив бажання піти за таким сценарієм. Яка у нього мотивація? Йому треба вести і розвивати бізнес, йти далі, що дуже складно в обставинах, коли по ньому є ряд кримінальних проваджень, йому і кільком учасникам його команди вручено підозру. Нам же треба, щоб він повернув гроші державі і кредиторам. А джерелом повернення грошей є той же бізнес. Тому Україні, мені здається, дуже важливо зараз скористатися цією синергією і спробувати все-таки піти цим шляхом», – заявила голова Фонду.

    За словами Світлани Рекрут, Фонд обговорював і знаходить підтримку МВФ щодо необхідності ведення цієї роботи, оскільки це «абсолютно зрозумілий і правильний шлях поповнення державного бюджету». Механізм врегулювання, який прописаний у відповідному законопроекті №2571, був узгоджений з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

    Нагадаємо, що Олег Бахматюк є єдиним екс-акціонером виведених з ринку банків в результаті банківської кризи, що почалася в 2014 році, який виступає з пропозицією виплати 8 млрд грн боргів державі через механізми реструктуризації.

    МВФ банки гроші бізнес Олег Бахматюк Укрлендфармінг
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