Голова податкової служби хоче оподатковувати грошові перекази заробітчан



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Голова ДПС Любченко хоче оподаткувати грошові перекази заробітчан в Україну

За даними Світового банку, заробітчани переказали в Україну в 2019 році рекордні $15,8 млрд

Голова Державної податкової служби серед додаткових джерел податкових надходжень насамперед назвав грошові перекази заробітчан в Україну.

Про це Олексій Любченко розповів в інтерв'ю журналу Новий час.

«Перший резерв – це $12 млрд, які приходять в Україну від тих людей, які виїхали, на жаль, працювати за кордон. Ці $12 млрд приходять в Україну, з них 11 млрд, але гривень, тобто в 30 разів менше – задекларували. Там 100% повинні всі подати декларацію», – сказав він.

Також глава ДПС зазначив, що в Україні є й інші резерви податкових надходжень.

Зокрема, Любченко звернув увагу на проблему з виведенням капіталів з України: «І є товариші, які за цей же час виводять на рік ті самі гроші, тільки за кордон. Тобто за три роки $22 млрд виведено грошей», – підкреслив Любченко.

І нарешті, ще одне джерело податкових надходжень, на думку Любченка, – це реалізація плану BEPS.

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в липні 2020 року становив $922 млн, що на 13,5% менше, ніж у липні 2019 року ($1,07 млрд), і на 7,2% менше, ніж в докарантинному лютому 2020 року ($994 млн).

За даними НБУ, за підсумками семи місяців 2020 року обсяг приватних грошових переказів в країну скоротився на 5,3% – до $6,29 млрд проти аналогічного минулорічного періоду ($6,64 млрд).

У своїй статистиці Нацбанк враховує як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей в Україну.

За сім місяців 2020 року в Україну було здійснено переказів через:

банки – $2,57 млрд (40,9% загальної кількості переказів);

неформальні канали – $2,27 млрд (36,1%);

міжнародні платіжні системи – $1,45 млрд (23%).

Згідно з даними уряду, за час карантину в Україну повернулося 2,2 млн заробітчан.

За даними Світового банку, заробітчани переказали в Україну в 2019 році рекордні $15,8 млрд. За даними Нацбанку, ця цифра значно нижча – $12 млрд.