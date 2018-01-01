Гройсман підбиває італійців купувати активи в Україні
- Сьогодні, 20:50
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Глава МЗС Італії відзначив макроекономічний прогрес в Україні
Італія була і залишається добрим партнером України, і Київ готовий поглиблювати і всебічно розвивати двосторонні відносини в політичній та економічній площині. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з міністром закордонних справ Італії Анджеліно Альфано. Італійський дипломат вперше зустрівся з главою уряду України.
«Італія - наш традиційний партнер. У нас багато спільного, і є можливість будувати добре спільне майбутнє», - сказав Гройсман, якого цитує прес-служба Кабміна.
Прем’єр подякував уряду Італії за постійну підтримку України щодо захисту територіальної цілісності та протидії російській агресії. Це питання, підкреслив глава уряду, набуває особливого значення в контексті головування Італії в ОБСЄ в 2018 році.
«Для моєї держави ситуація в Україні завжди в полі зору. Ми відзначаємо макроекономічний прогрес в Україні і бачимо виклики, перед якими стоїть ваша держава. Тож готові усіляко допомогти», - зазначив Анджеліно Альфано.
Під час зустрічі сторони обговорили результати реформ в Україні і економічні плани уряду на цей рік. Серед них ключове місце посідає проведення масштабної приватизації за новим законодавством. Гройсман запросив італійські компанії взяти участь у продажу активів, а також запропонував оцінити перспективи спільної реалізації проектів в промисловості та енергетиці. Причому сектор енергетики, на думку прем’єра, може бути цікавим як з точку зору спільних робіт з модернізації української газотранспортної системи, так і з точки зору участі італійського бізнесу в проектах по добуванню газу в Україні.
«Економіка зростає, і буде зростати, а ми запрошуємо італійську сторону до співпраці», - сказав Гройсман.
У свою чергу Альфано підкреслив, що останнім часом італійський експорт в Україну зріс на 20%, а український в Італію – на 24%. «Це хороші показники. І такими темпами наше партнерство швидко набуде ознак стратегічного, - сказав міністр. - Ми розраховуємо на співпрацю в галузі інфраструктури, енергетики, інноваціях».
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