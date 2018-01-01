Гройсман пояснив, чому гривня продовжує падати

Гройсман запевнив - з курсом гривні нічого критичного не відбувається

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що з курсом долара нічого незвичайного або критичного не відбувається. Падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні 2018 року і продовженням виплат за кордон. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV. «Якщо йде зниження експорту, то менше валюти надходить в Україну.



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Володимир Гройсман

Гройсман запевнив - з курсом гривні нічого критичного не відбувається

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що з курсом долара нічого незвичайного або критичного не відбувається. Падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні 2018 року і продовженням виплат за кордон.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Якщо йде зниження експорту, то менше валюти надходить в Україну. Є зовнішні виплати, які здійснює Україна, а є виплати, які ми робимо з України», – зазначив він.

За словами глави уряду, з вищезгаданих причин виникає певний дисбаланс, через який і падає курс гривні.

«Але коли все починає працювати абсолютно нормально, коли ми починаємо експортувати, коли починаємо зберігати баланс, то ситуація зменшується і все входить в прогнозовані рамки», – сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що минулого року «було те ж саме».

«Усе, в принципі, залишається у межах прогнозованих. У минулому році було те ж саме, і на початку 2016 року також. Теж тоді говорили про те, що будуть коливання або щось інше. Але насправді зараз звичайна ситуація», - сказав Гройсман.