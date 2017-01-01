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    Економіка та фінанси

    Гройсман розповів, що сталося з гривнею

    Прем’єр-міністр впевнений, що коливання курсу національної валюти є сезонним
    Коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом є сезонним явищем. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції у п’ятницю, 22 грудня. «Коливання курсу [має] абсолютно сезонний характер. Думаю, всі про це знають. В грудні завжди так відбувається. У січні все
    • Вчора, 15:47
    • Розсилка

    Прем’єр-міністр впевнений, що коливання курсу національної валюти є сезонним

    Коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом є сезонним явищем. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції у п’ятницю, 22 грудня.

    «Коливання курсу [має] абсолютно сезонний характер. Думаю, всі про це знають. В грудні завжди так відбувається. У січні все стабілізується», - сказав він.

    Глава уряду запевнив у відсутності об’єктивних причин для суттєвого зниження курсу гривні.

    Як повідомлялося, за твердженням експертів, погіршення інфляційного прогнозу у 2018 році дозволило уряду нарахувати додаткові 85 млрд грн ВВП і 28 млрд грн прибутку підприємств.

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