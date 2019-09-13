«Харківгаз Збут» відкрив своїм клієнтам доступ до резервів Нафтогазу новини компаній



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Акція «Твоя енергонезалежність» дозволяє споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період

Споживачі газу можуть запастися газом на всю зиму по літній ціні. В Харківській області оформили заявки на створення зимового запасу газу 1,5 тис. домоволодінь.

Вперше у споживачів газу з'явилася можливість закупити свій персональний резерв газу на зиму. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні. Акція «Твоя енергонезалежність» стартувала напередодні Дня Незалежності – 23 серпня і триватиме всього місяць. Максимальний обсяг закупівлі газу, при цьому, обмежено: 25 тис. куб.м на одне домоволодіння. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України». Оформити купівлю можливо за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua або в будь-якому Центрі обслуговування клієнтів ТОВ «Харківгаз Збут».

В НАК «Нафтогаз України» зазначають, що акція «Твоя енергонезалежність» дозволяє споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період.

Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку зростають після збільшення попиту на паливо.

Взяти участь в акції може кожен споживач газу Харківської області. Оформити та оплатити покупку можливо онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua або в ЦОК: достатньо мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу, і внести 100% оплату за придбаний запас газу. Для того, щоб легше визначитись з необхідним резервом газу на зиму, спеціалісти ЦОК нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулому опалювальному періоді або клієнти зможуть самостійно розрахувати необхідні обсяги на опалювальний період онлайн в Особистому кабінеті за допомогою спеціально створеного калькулятору. Вартіть газу для створення зимового запасу споживачем складає 5995,53 грн. за тис. м куб. Ця вартість не враховує тарифи на розподіл та транспортування газу. Вартість транспортних послуг з доставки газу споживачу, щомісяця буде оплачуватись ним по окремому рахунку.

Використати газ, придбаний в рамках акції «Твоя енергонезалежність», можна з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК «Нафтогаз України» постачає учасникам акції газ із резервних обсягів по акційній ціні. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір.

Якщо придбаний резерв газу буде використано до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, яка буде діяти на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 роки не використовують передплачений газ, можуть скористатися залишком коштів.