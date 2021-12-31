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    Економіка та фінанси

    Харківське підприємство заплатить штраф в 1,5 млн грн за «стажистів»

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    Працювали без документів: харківське підприємство заплатить 1,5 млн грн за&nbsp;&laquo;стажистів&raquo; - Харківське підприємство заплатить штраф в 1,5 млн грн за «стажистів»
    Працювали без документів: харківське підприємство заплатить 1,5 млн грн за «стажистів»
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Інспектори встановили, що 24 працівників було допущено до роботи без оформлення трудових відносин

    Будівельне підприємство заплатить майже півтора мільйона гривень штрафу за порушення трудових відносин. Про це повідомилиу Головному управлінні Держпраці у Харківській області.

    В ході перевірки було встановлено, що на підприємстві, яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, а також будівельно-монтажними роботами, люди працюють неофіційно, без жодних укладених договорів.

    Усього було 24 працівники, які виконували роботу без належного оформлення трудових відносин. Дехто із них пояснив, що стажується.

    Саме ж підприємство жодних пояснень не надало. За порушення на суб’єкт господарювання було накладено штраф у розмірі 1 440 000 гривень.

    «Судом було встановлено, що факт допуску до роботи без належного оформлення трудових відносин відповідачем був зафіксований в ході інспекційного відвідування та підтверджений в ході судового розгляду справи належними, допустимими та достовірними доказами. Отже, в даному конкретному випадку з боку суб’єкта господарювання має місце порушення приписів ст. 24 КЗпП України відносно 24 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Теги: штраф
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    Харківське підприємство заплатить штраф в 1,5 млн грн за «стажистів»