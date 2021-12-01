«Хмельницькгаз» проінформував про відкриття клієнтського простору у Дунаївцях

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК

Менеджери 104.ua клієнтського простору надаватимуть консультації щодо розрахунків та реєстрації в онлайн-сервісах

У м. Дунаївці відкрито 104.ua клієнтський простір для 20 тисяч споживачів природного газу. Відтепер, у сучасному центрі обслуговування за лічені хвилини можна отримати кваліфіковану консультацію з будь-яких газових питань, або ж придбати сертифіковане газове обладнання від кращих світових виробників.

104.ua клієнтський простір облаштований у форматі відкритого простору «open space»: має зручне зонування та обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який контролює надання послуги на кожному етапі, від індивідуального підбору газового обладнання до виконання замовлених робіт під ключ.

Менеджери 104.ua клієнтського простору надаватимуть фахові консультації споживачам щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проектної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж та приладів.

«Це вже шістнадцятий на Хмельниччині 104.ua клієнтський простір, – ділиться начальник управління Клієнтського простору Юлія Стрілець. – Як бачимо, саме у таких точках контакту клієнтам допоможуть вирішити усі газові питання, а також підібрати індивідуально нове газове обладнання: котли, колонки, смарт-модеми, сигналізатори газу від відомих європейських та українських виробників. У нас все облаштовано для комфортного перебування людей з дотриманням обмежень «червоної карантинної зони».

Наразі у Хмельницькій області 104.ua клієнтські простори функціонують практично у всіх містах та районних центрах. Заплановано відкриття сімнадцятого 104.ua клієнтського простору для 15 тис. споживачів газу у м. Чемеровець до кінця 2021 року.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.