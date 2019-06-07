«Хмельницькгаз збут» перерахував до держбюджету 43 млн грн невикористаних субсидій



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З будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення

У травні ТОВ «Хмельницькгаз збут» повернув невикористану субсидіантами державну допомогу в сумі 43 млн грн. Ці кошти обраховувались як невикористана сума внаслідок економії на особистих рахунках понад 23,2 тис. клієнтів компанії. Перерахунок був виконаний у відповідності до постанови КМУ.

У Хмельницькій області за минулий опалювальний сезон субсидії на газ отримували більше 177 тис. домогосподарств, що складає 43% загальної кількості побутових споживачів газу. Водночас, в опалювальному періоді 2017-2018 рр. державну допомогу отримувало 260 тис. домогосподарств, що на 32% більше ніж у цьому році. Відтак, сума повернення до держбюджету становила 235 млн грн, що в 5,5 разів більше, ніж цьогоріч.

«Держава цього року простимулювала споживачів-отримувачів субсидії, - зауважує керівник ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький. – Адже, якщо в минулому році за зекономлене паливо повертали не більше 700 грн, то зараз вся зекономлена субсидія виплачується готівкою на руки клієнтам, які отримували субсидію з жовтня минулого року».

Разом з тим, якщо частина клієнтів-субсидіантів економить блакитне паливо, інша – накопичує борги. Тому «Хмельницькгаз збут» уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів-боржників. Наразі, з травня уже розпочалось призначення житлової субсидії на наступний строк, тому, отримавши інформацію про наявну прострочену понад місяць заборгованість, загальна сума якої перевищує 340 грн, - житлова субсидія на наступний сезон не буде призначена.

Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон громадянин документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію, - житлова субсидія буде призначена з початку такого сезону.

Тому, з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення. Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, gерерахованої виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.

Наразі інформацію про стан особового рахунку після проведення перерахунку субсидії споживачі можуть дізнатися у особистому кабінеті на сайті 104.ua, а також безпосередньо зі щомісячних рахунків за газ.