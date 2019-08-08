«Хмельницькгаз збут» попередив майже 50 тис. боржників про припинення газопостачання



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Наразі борги у понад 5 тис. грн мають 8713 подолян

На 1 серпня 2019 року року споживачі газу Хмельниччини більш ніж у 1,5 рази збільшили заборгованість за використане блакитне паливо, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відтак, загальний борг подолян, що користуються газом, сягнув понад 386 млн грн. Найбільше боргують, власники приватних елітних будинків з допоміжними будівлями, басейнами та теплицями.

З початку 2019 року ТОВ «Хмельницькгаз збут» уже розіслав 49 823 письмових повідомлень споживачам-боржникам про припинення газопостачання. В порівнянні з 7 місяцями 2018 року, ця цифра зросла в 1,8 раз. Адже в разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена буде надати відповідне доручення АТ «Хмельницькгаз» на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку. В серпні уже надано 4711 доручення на припинення подачі газу клієнту-боржнику на загальну суму 20,7 млн грн. За 7 місяців 2019 року відключено від системи газопостачання 1669 боржників на суму 10,1 млн грн, за аналогічний період 2018 р. було проведено припинення газу 1404 абонентам-боржникам на суму 7,8 млн грн.

Наразі борги у понад 5 тис. грн мають 8713 подолян, більше 10 тис. грн – 1423 клієнтів. Крім того, майже 75 подолян заборгували колосальні суми: від 30 до 108 тис. грн.

«Проводячи роз’яснювальну роботу з клієнтами-боржниками та використовуючи усі законні важелі впливу, наша компанія вимушена йти на крайні кроки з надання доручень оператору ГРМ на від’єднання від газу, - інформує керівник ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький. – Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника. Крім того, через багатомільйонні борги клієнтів ми не в змозі розрахуватися з Нафтогазом України та закупити енергоносій на наступні періоди».

Якщо споживач був відключений за борги, то повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу.

Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії.

В свою чергу, заборгованість перед ТОВ «Хмельницькгаз збут» має також і державний бюджет щодо компенсації пільг та субсидій за використані споживачами обсяги газу. Наразі сума боргу складає 36 млн грн.