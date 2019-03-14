Інформація про звільнення держуповноваженої Панаіотіді виявилася фейком



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Світлана Панаіотіді продовжує працювати на посаді державного уповноваженого Антимонопольного комітету України

АМКУ надав виписку з табеля обліку робочого часу Панаіотіді за лютий, в якому зазначено, що 28 лютого держуповноважений комітету відпрацювала 8 годин 15 хвилин

Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив, що Світлана Панаіотіді продовжує працювати на посаді державного уповноваженого комітету. Тим самим комітет спростував інформацію «Економічної правди».

Про це йдеться у відповіді АМКУ на запит Українських Новин.

«Панаіотіді Світлана Миколаївна указом президента України від 29.06.2015 №381/215 призначена на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України і станом на момент підготовки відповіді на запит від 27.02.2019 б/н (вх. комітету від 28.02.2019 №8-01/64-пі) обіймає посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України», - сказано у відповіді.

Також АМКУ надав виписку з табеля обліку робочого часу Панаіотіді за лютий, в якому зазначено, що 28 лютого держуповноважений комітету відпрацювала 8 годин 15 хвилин.

Як повідомлялося, видання «Економічна правда» опублікувало інформацію про те, що Світлана Панаіотіді звільнена з АМКУ нібито після голосування у справі про можливе зловживання монопольним становищем енергохолдингом ДТЕК на ринку електроенергетики.

Сама Світлана Панаіотіді не підтвердила цю інформацію.