Іноземці вклали у держборг України $1,27 млрд за місяць



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В цілому за 7 місяців року збільшення портфелю іноземних суб’єктів в облігаціях внутрішньої державної позики становило 3,224 мільярда доларів

Протягом липня 2019 року іноземні інвестори вклали в облігації внутрішньої державної позики України 1,27 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Там відзначають, що більшість валюти, яку іноземні інвестори заводили в Україну для придбання облігацій, Нацбанк викуповував з ринку. Так, при інвестиціях у розмірі 1,27 мільярда доларів Нацбанк викупив 1,3 мільярда доларів — тобто 97% надлишків валюти на ринку.

«В цілому за 7 місяців року збільшення портфелю іноземних суб’єктів в облігаціях внутрішньої державної позики становило 3,224 мільярда доларів. А обсяг чистих інтервенцій НБУ (нетто-купівля) — 2,677 мільярда доларів. Це означає, що протягом січня-липня рівень викупу надлишкової пропозиції сягав 83%», — повідомили в Нацбанку.

Зазначимо, що зі зростанням обсягів купівлі державних облігацій іноземцями часто пов’язують значні ризики для стабільності курсу гривні.

Так, купуючи державні облігації, інвестори сприяють зміцненню гривні, однак коли термін дії цих облігацій завершується, то іноземні інвестори забирають номінал облігацій та відсотки за ними, обмінюючи ці кошти на іноземну валюту.

Це несе загрозу стабільності гривні та призводить до зростання курсу валют.