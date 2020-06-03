Європейське енергоспівтовариство підтримало ДТЕК щодо неправомірності стягування платні за передачу при експорті електроенергії



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Рекомендації Європейського Енергоспівтовариства з приводу оплати тарифів на передачу експортерами електроенергії збігаються з позицією ДТЕК

Європейське енергоспівтовариства надало роз'яснення щодо оплати тарифів на передачу експортерами електроенергії

Секретаріат Європейського Енергетичного Співтовариства (ЄЕС) в документі «Україна: тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії щодо тарифів на експорт і імпорт» надав роз'яснення і рекомендації з приводу оплати тарифів на передачу експортерами електроенергії. Рекомендації ЄЕС повністю збігаються з позицією ДТЕК щодо невідповідності вимог Регулятора оплачувати тариф на передачу при експорті електроенергії європейському законодавству та міжнародним зобов'язанням України. Про це йдеться в заяві компанії.

«Ми продовжуємо в судовому порядку відстоювати неправомірність нарахувань за тариф на передачу на експорт. Секретаріат Європейського енергоспівтовариства однозначно вказав на неправомірність застосування тарифу на передачу для компаній-експортерів. Таке рішення Регулятора, на мою думку, є відвертою дискримінацією компаній-експортерів. Сподіваюся, що мотивована думка Секретаріату ЄЕС стане основою для перегляду Регулятором помилкових рішень», - зазначив генеральний директор D.Trading Віталій Бутенко.

За його словами, Регулятор, який забезпечує євроінтеграцію української енергосистеми, повинен керуватися загальноприйнятими європейськими нормами і правилами. Віталій Бутенко наголосив, що ДТЕК завжди працює в чіткій відповідності до законодавства України і оплачує тариф оператора системи передачі у відповідності з усіма чинними вимогами.

Зокрема, у висновках Секретаріату ЄЕС йдеться про те, що рішення регулятора суперечить статті 41 Договору про Енергетичне Співтовариство, яка передбачає, що митні збори і кількісні обмеження на імпорт і експорт електроенергії і всі заходи, що мають рівнозначний ефект, заборонені.

«Поточний тариф на передачу електроенергії не повинен застосовуватися до експортних та імпортних операцій, тому що це призводить до завищення ціни і не відповідає Договору про Асоціацію», - йдеться у висновку ЄЕС.

Відповідно до прецедентного права Європейського Суду, ця заборона також поширюється на всі заходи, що суперечать принципам вільної торгівлі. Зокрема, в документі наводиться приклад Словаччини. В аналогічній ситуації декілька років тому Європейський суд прийняв рішення, що будь-які додаткові матеріальні витрати, навіть незначні, на товари, що експортуються, є перешкодою для руху таких товарів.

Як повідомлялося, Регулятор в особі Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у лютому 2020 року зобов'язав експортерів оплачувати тариф на передачу при експорті електроенергії за тією ж ставкою, що і для внутрішнього споживання і вироблення. Відповідні зміни були внесені до Кодексу системи передачі.

Дана норма, на переконання ДТЕК, знижує конкурентоспроможність національних виробників електроенергії. Тому компанія ДТЕК Західенерго опротестувала дане рішення в суді.

Нагадаємо, раніше генеральний директор енергохолдину ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що електроенергетика України наближається до своєрідної точки біфуркації – нового стану, який у світовій практиці називають блекаутом (blackout). Мова про каскадну аварію в енергосистемі, в результаті якої повністю припиняється подача електроенергії всім споживачам. Досі Україну ця біда оминала, але, на думку енергетичних експертів, нині ми впевнено прямуємо до такої кризи і блекаут може статися вже влітку, якщо уряд терміново не запровадить антикризові заходи. Ситуація погіршується і через загальне падіння економіки та пандемію коронавірусу. Внаслідок карантину впало споживання електроенергії, знижено обсяги її виробництва, впав рівень платежів.