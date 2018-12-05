Кабмін розгляне пріоритет українського вугілля для зниження імпорту антрациту



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«Вибір на користь вітчизняного постачальника вугілля дозволить тепловій генерації заощадити близько 552 млн грн на рік», - наголошується у пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів України найближчим часом планує ввести в дію пріоритетне спалювання українського вугілля газової марки на теплоелектростанціях, що дасть можливість знизити споживання імпортного антрациту і посилить енергетичну незалежність країни.

Про це йдеться в проекті розпорядження уряду, текст якого має видання «Економічна правда».

У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабінету міністрів наголошується, що прийняття цього рішення необхідне для забезпечення енергетичної безпеки України.

«Закупівля імпортного вугілля призводить до відтоку валюти, що призводить до погіршення торгового балансу країни. Засоби, які витрачаються, потенційно могли використовуватися на оновлення шахтного фонду України під час закупівлі вугілля українського видобутку і при цьому рівень державної підтримки на адресу шахт за останні два роки склав 3,7 млрд грн, що менше майже в три рази витрат на імпорт вугілля», - йдеться в документі.

«Вибір на користь вітчизняного постачальника вугілля дозволить тепловій генерації заощадити близько 552 млн грн на рік», - наголошується в записці.

Раніше прем'єр міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна повинна нарощувати видобуток власного вугілля і пріоритетно його використовувати, щоб скоротити залежність імпортного антрациту. «Українське вугілля марки А сьогодні знаходиться на українському Донбасі під окупацією. І ми повинні зробити все для того, щоб відмовитися від антрациту і нарощувати видобуток вугілля марки Г» - зауважив прем'єр.