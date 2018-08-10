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    Економіка та фінанси

    Київщина намолотила 1,1 млн тонн зерна

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    Київщина намолотила 1,1 млн тонн зерна

    Зібрано 85 % площ до прогнозу ярих зернових і зернобобових

    Станом на 10 серпня 2018 року по ранній групі зернових та зернобобових усіма категоріями господарств з площі 251,8 тис. га, зібрано 1 млн 113 тис. 885 тонн при середній урожайності 45,0 ц/га. Про це інформує Департамент агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації.

    Зібрано 85 % площ до прогнозу ярих зернових і зернобобових в Київській області.

    В розрізі культур:

    • - озимої пшениці – з площі 164,4 тис. га, намолочено 806,5 тис. тонн, при середній урожайності – 49,0 ц/ га,
    • - ярої пшениці – з площі 5,8 тис. га, намолочено 23,3 тис. тонн, при середній урожайності – 40,1 ц/ га,
    • - жита – з площі 5,8 тис. га, намолочено 15,3 тис.тонн, при середній урожайності – 26,2 ц/га.
    • - озимого ячменю – з площі 5,7 тис. га, намолочено 24,0 тис. тонн, при середній урожайності 42,0 ц/га,
    • - вівса – з площі 1,1 тис. га, намолочено 3,3 тис. тонн, при середній урожайності 30,7 ц/га,
    • - ярого ячменю – з площі 56,4 тис. га, намолочено 227,3 тис. тонн, при середній урожайності 40,3 ц/га,
    • - гороху – з площі 12,5 тис. га, 34,1 тис. тонн, при середній урожайності 27,9 ц/га.

    Озимого ріпаку, з площі 41,4 тис. га, намолочено 123,2 тис.тонн, при середній урожайності 29,8 ц/га.

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