Київщина намолотила 1,1 млн тонн зерна
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Розсилка
Зібрано 85 % площ до прогнозу ярих зернових і зернобобових
Станом на 10 серпня 2018 року по ранній групі зернових та зернобобових усіма категоріями господарств з площі 251,8 тис. га, зібрано 1 млн 113 тис. 885 тонн при середній урожайності 45,0 ц/га. Про це інформує Департамент агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації.
Зібрано 85 % площ до прогнозу ярих зернових і зернобобових в Київській області.
В розрізі культур:
- - озимої пшениці – з площі 164,4 тис. га, намолочено 806,5 тис. тонн, при середній урожайності – 49,0 ц/ га,
- - ярої пшениці – з площі 5,8 тис. га, намолочено 23,3 тис. тонн, при середній урожайності – 40,1 ц/ га,
- - жита – з площі 5,8 тис. га, намолочено 15,3 тис.тонн, при середній урожайності – 26,2 ц/га.
- - озимого ячменю – з площі 5,7 тис. га, намолочено 24,0 тис. тонн, при середній урожайності 42,0 ц/га,
- - вівса – з площі 1,1 тис. га, намолочено 3,3 тис. тонн, при середній урожайності 30,7 ц/га,
- - ярого ячменю – з площі 56,4 тис. га, намолочено 227,3 тис. тонн, при середній урожайності 40,3 ц/га,
- - гороху – з площі 12,5 тис. га, 34,1 тис. тонн, при середній урожайності 27,9 ц/га.
Озимого ріпаку, з площі 41,4 тис. га, намолочено 123,2 тис.тонн, при середній урожайності 29,8 ц/га.