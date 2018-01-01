Китай допоможе Україні у виробництві електробусів

Електробус проїжджатиме до 280 км без підзарядки, а зарядка акумуляторів буде проводитися вночі

Представники китайської компанії Beijing electric power automatic цікавляться можливістю виробництва електробусів на базі Стрийського автобусного заводу на Львівщині. Про це повідомляє асоціація Укравтопром. Планується, що виробництво буде засновано на співпраці компанії з Китаю та українською ТОВ «Компанія ВЕЕМ-Металавтопром».



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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Електробус проїжджатиме до 280 км без підзарядки, а зарядка акумуляторів буде проводитися вночі

Представники китайської компанії Beijing electric power automatic цікавляться можливістю виробництва електробусів на базі Стрийського автобусного заводу на Львівщині. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Планується, що виробництво буде засновано на співпраці компанії з Китаю та українською ТОВ «Компанія ВЕЕМ-Металавтопром». Співробітники Львівської міськради провели зустріч з представниками Beijing electric power automatic, яка має великий досвід у виробництві електроустаткування і зацікавлена у виробництві електробусів. Проект спільної роботи був представлений на засіданні.

Власник ТОВ «Компанія ВЕЕМ-Металавтопром» Богдан Шевців розповів, що українська сторона вже відвідала Китай і познайомилися з виробництвом автобусів на електродвигунах. За його словами, в Китаї виробництво чистого транспорту – це цілий комплекс виробництв і сервісів.

Якщо домовленості трансформуються в реальний спільний проект, то українські електробуси складатимуть у м. Стрий на базі заводу ТДВ «Стрий Авто». Тут будуть вироблятися кузови автобусів по кресленнях китайської сторони. Ще дві львівські компанії будуть поставляти запчастини та комплектуючі. Китайська сторона візьме на себе виробництво двигунів, блоків керування і акумуляторів.

Електробус проїжджатиме до 280 км без підзарядки, а зарядка акумуляторів буде проводитися вночі. Для того, щоб такий рухомий склад з’явився на вулицях українських міст, знадобляться спеціальні зарядні станції.