Коболєв упевнений, що «Північний потік-2» не запустять до 2020 року



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«Газпрому» доведеться або скорочувати обсяги постачання газу в Європу, або домовлятися з Україною про умови транзиту за європейськими правилами, - Коболєв

Після того, що трапилося у Данії, - це, безумовно, не заборона, але це ще одна велика затримка, - Коболєв

«Північний потік-2» не зможуть використовувати для транспортування газу до 1 січня 2020 року. До цього часу залишається чинний контракт між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» щодо постачання газу.

Про це у Брюсселі під час круглого столу щодо майбутнього транзиту газу територією України заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз всі цікавляться, що трапиться з 1 січня 2020 року. Але зараз є лише одне питання, на яке є точна відповідь. У жодному разі «Північний потік-2» не буде введений в експлуатацію до цієї дати. Зараз, після того, що трапилося у Данії, - це, безумовно, не заборона, але це ще одна велика затримка. Доволі очевидно, що остання дата, на яку розраховував консорціум, не буде досягнута. Це означає, що газопровід не матиме можливості транспортувати газ в Європу з 1 січня 2020 року. Не забігаючи далеко вперед, ми вже можемо передбачити, що відбуватиметься внаслідок цього наступної зими», - зауважив Коболєв.

У цій ситуації, за словами голови правління НАК «Нафтогазу», «Газпрому» доведеться або скорочувати обсяги постачання газу в Європу, або домовлятися з Україною про умови транзиту за європейськими правилами.