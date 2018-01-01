Компанія, що управляє газорозподільчим бізнесом Фірташа, заявляє про мільярди збитків
- Сьогодні, 14:01
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Основною причиною збитків є економічно необґрунтований тариф на розподіл природного газу
Збитки газорозподільних підприємств Регіональної газопостачальної компанії, що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, досягли 4,8 млрд грн. Основною причиною збитків є економічно необґрунтований тариф на розподіл природного газу. Зараз він не покриває всіх необхідних витрат операторів. Про це заявляють у Регіональна газовій компанії.
Відсутність рішення Національно комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг щодо встановлення тарифу, який повинен покривати всі обґрунтовані витрати операторів газорозподільних мереж, призводить до формування їх заборгованості перед контрагентами.
Також у зв'язку з інформацією, оприлюдненою ПАТ «Укртрансгаз» 1 лютого 2018 року, в якій він вказав недостовірну інформацію про заборгованість операторів мереж перед ним, Регіональна газова компанія повідомляє, що станом на 1 лютого 2018 року поточна заборгованість газорозподільних компаній групи РГК перед оператором ГТС (ПАТ «Укртрансгаз») за послуги транспортування і балансування становить 4 млрд грн. Більша частина боргу - 2,3 млрд грн - результат несвоєчасних розрахунків бюджету.
Група компаній застерігає оператора ГТС від свідомо неправомірних дій із відображення вартості природного газу, спожитого підприємствами ТКЕ, як заборгованості операторів мереж. Також є неправомірним нарахування штрафних санкцій на таку неіснуючу заборгованість.
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