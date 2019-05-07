Макрофінансова допомога ЄС залежить від своєчасної реалізації енергореформи, – експерт



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Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов

Експерт пояснив, від чого залежить макрофінансова допомога ЄС

Своєчасна реалізація другого етапу реформи ринку електроенергії необхідна для виконання міжнародних зобов’язань України, отримання макрофінансової допомоги від ЄС та початку роботи ринку на конкурентних засадах. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«По-перше, це важливо з метою адаптації нас до Європейського союзу в плані вирішення питань, пов’язаних з Третім енергетичним пакетом, відповідні угоди ми підписали. По-друге, виділення нам коштів у сумі 500 мільйонів євро для реформування (макрофінансова допомога Євросоюза – ред.). І третє – для України важливо, щоб цей ринок (ринок електроенергії – ред.) реально працював як конкурентних ринок: щоб були можливості у споживача впливати на постачальника в залежності від того, якісні, чи не якісні послуги», - заявив експерт, пише Обозреватель

За словами експерта, новий ринок передбачає розділення енергетичних компаній на виробника, постачальника та продавця, що дозволяє посилити конкуренцію на ринку. «Для того, щоб була конкуренція, була демонополізація. Відповідно споживач може вибирати конкурентні ціни, конкурентні можливості, вибирати тих постачальників, які його більше влаштовують в плані його економічної вигоди» - вважає Щелкунов.

Нагадаємо, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми третього енергопакету Європейського союзу. Заплановано перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» к конкурентному механізму, який передбачає двосторонні угоди між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

22 квітня міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йдеться в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Х'юг Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Ж.-Е. де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сюзан Фріц.