Мер Дніпра намагався викупити компанію з вивезення сміття - ЗМІ

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Міський голова Дніпра Борис Філатов

«Ціна, за яку Філатов хотів викупити «Дніпрокомунтранс», порівнянна з тим, як якщо б комунальники просто здали всю свою автотехніку на металобрухт»

Міський голова Дніпра Борис Філатов намагався взяти під контроль комунальне підприємство «Дніпрокомунтранс» (ДКТ), викупивши підприємство за ціною 300 тис. доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Апостроф» «Сміттєвий колапс» в Дніпрі: хто винен і чому тариф для городян може зрости в три рази».

Наголошується, що ця ціна порівнянна з тим, як якщо б комунальники просто здали всю свою автотехніку на металобрухт. Тиск на керівництво компанії з вимогою продати її за безцінь відбувалося в той самий час, коли публічно мер Дніпра шукав підтримки президента України у вирішенні проблеми вивезення сміття, до створення якої він же сам причетний. Інакше як шантажем не можна назвати загрози розірвати договір держадміністрації з ДКТ, на вивіз сміття після відмови її власників продати підприємство, вважають журналісти.

Після відмови продати підприємство людям Філатова, повідомляє Апостроф, влада міста пішла іншим шляхом. Найближчий соратник мера Дніпра (його заступник Михайло Лисенко) почав, за відомостями журналістів, створення комунального підприємства «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА») для заміни норовливої компанії. Але у нового підприємства немає ні автотехніки, ні своїх сміттєвих контейнерів і тому міськадміністрація вирішила закупити все це за гроші міського бюджету, при цьому за завищеними цінами і у «потрібного» постачальника сміттєвозів «Форд», пише «Апостроф».

Повідомляється, що коли стало зрозуміло, що Антимонопольний комітет України забракував тендер, то щоб обійти законні процедури Філатов скористався «рідкісною схемою». Як вдалося з'ясувати журналістам, схема полягає в тому, що сміттєвози будуть придбані без тендеру – через так званий фінансовий лізинг. Журналісти роблять висновок, що вся «сміттєва епопея» - ні що інше, як прагнення мера взяти під контроль послугу з вивезення твердих побутових відходів з метою заробити на цьому за рахунок городян.

Як стало відомо, «ДКТ» досі працює за тарифами 5-річної давнини, які вже практично не покривають витрат комунальників на вивезення побутового сміття. При цьому журналісти «Апострофа» дізналися про плани мерії підняти тарифи для населення в 3 рази відразу після того, як підконтрольна меру компанія «УРЕА» витіснить з міста «ДКТ» (яка, до речі, вже понад 100 років вивозить сміття з міста).