Мешканці Житомирщини боргують за газ 682 млн грн



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Збільшення неплатежів за газ пов’язане із скороченням кількості субсидіантів

Борги за газ Житомирщини сягнули відмітки у 682 млн грн. З початку року неплатежі побутових споживачів природного газу зросли на 127 млн (або 19%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий природний газ у мешканців Житомира. Загалом в області у 2 258 споживача борг за газ перевищив 10 тис. грн. Ще 10 тис. клієнтів «Житомиргаз Збуту» мають борги від 5 до 10 тис. грн. Найбільше боржників у категорії від 1 до 5 тис. грн – це 112 тис. споживачів.

Збільшення неплатежів за газ пов’язане із скороченням кількості субсидіантів. Посилення вимог держави для отримання субсидій привело до того, що у 2017 році дотації від держави на природний газ оформили близько 190 тис., а у 2019 році – близько 111 тис. споживачів.

Зростання боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів регіону. Адже через відсутність оплати за газ «Житомиргаз збут» не може розрахуватися з іншими учасниками газового ринку. Тому майже 14 тис. боржників отримали від «Житомиргаз Збуту» попередження про відключення від газопостачання.

«Ми вдячні тим споживачам, які вчасно та в повному обсязі розраховуються за спожиті кубометри газу. В кого ситуація склалася по-іншому – просимо звернутися до підприємства, щоб реструктурувати борг», - говорить директор ТОВ «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов.

Від моменту попередження до відключення газопостачання споживач має достатньо часу, аби сплатити кошти або звернутися до ТОВ «Житомиргаз Збут» із заявою про погашення боргу частинами. Тому, щоб уникнути відключення, споживачам потрібно вчасно подбати про спосіб погашення заборгованості

Через зміни у субсидуванні у платіжках за газ починаючі з лютого відсутня графа «субсидія» і такий рахунок належить до оплати в повній мірі. Субсидію ж тепер можна отримати «живими коштами» у відділенні «Укрпошти» або «Ощадбанку». Аби дізнатися розмір наданої субсидії, варто звертатися до Управління праці та соціального населення.