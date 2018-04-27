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    Мінфін хоче перевіряти тих, хто отримує державну допомогу

    Міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат
    Міністерство фінансів презентувало для публічного обговорення проект закону щодо верифікації та моніторингу державних виплат. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну. Зокрема, цим законом міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат. В Мінфіні сподіваються, що ухвалення цього
    • 27 Квiтня, 13:31
    • Розсилка

    Міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат

    Міністерство фінансів презентувало для публічного обговорення проект закону щодо верифікації та моніторингу державних виплат.

    Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

    Зокрема, цим законом міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат.

    В Мінфіні сподіваються, що ухвалення цього закону у майбутньому зробить державну допомогу більш адресною та зменшить можливості для зловживань при її отриманні.

    «Це сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні. Окрім того, це підвищить адресність державних виплат та оптимізує бюджетні видатки», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

     

    Мінфін гроші закон держава
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