Мінфін хоче перевіряти тих, хто отримує державну допомогу
- 27 Квiтня, 13:31
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Міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат
Міністерство фінансів презентувало для публічного обговорення проект закону щодо верифікації та моніторингу державних виплат.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зокрема, цим законом міністерство пропонує законодавчо прописати механізм здійснення перевірки отримувачів державних виплат.
В Мінфіні сподіваються, що ухвалення цього закону у майбутньому зробить державну допомогу більш адресною та зменшить можливості для зловживань при її отриманні.
«Це сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення в Україні. Окрім того, це підвищить адресність державних виплат та оптимізує бюджетні видатки», — йдеться у повідомленні Мінфіну.