Міністр енергетики поки не знає, якою буде нова ціна на газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Насалик

Насалик підтвердив, що ціни на газ виростуть

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підтвердив інформацію про те, що найближчим часом Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення, що є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання країні чергового кредиту.



Про це міністр сказав під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

Як зазначається, при цьому він не уточнив остаточну ціну на газ для населення, пославшись, що не є учасником переговорів.

«Прем'єр вже озвучив, що ми не можемо вести неконструктивні розмови з Міжнародним валютним фондом. Тому, буде підвищення, але я не можу сказати, на скільки. Я не веду переговорів по ціні на газ. Це зобов'язання покладено на Міністерство фінансів», - сказав Насалик.

Нагадаємо, місія МВФ приїхала з візитом до Києва 6 вересня. За підсумками візиту буде прийнято рішення про виділення траншу.

Ключовою умовою для отримання траншу від МВФ є підвищення цін на газ для населення до ринкових. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про готовність до такого кроку.

Транш від МВФ відкриває Україні доступ до отримання іншого офіційного фінансування від Єврокомісії та Світового банку на 1,5 млрд доларів.