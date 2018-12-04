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    Економіка та фінанси

    Міноборони США шукає українських перекладачів. Зарплата - до $90 тис. на рік

    • Розсилка
    Міноборони США шукає українських перекладачів. Зарплата - до $90 тис. на рік

    За необхідності від перекладача може знадобитися виконання «функцій в зоні бойових дій»

    Компанія Mission Essential, яка є підрядником Пентагону, оголосила про набір громадян США зі знанням української мови для надання допомоги американським військовим в Україні.

    «Mission Essential приймає заявки від кандидатів-лінгвістів зі знанням української мови для надання перекладацьких послуг американським військовим в Україні під час проведення спецоперацій», — йдеться в оголошенні, яке цитує Новинарня.

    При цьому зазначають, що за необхідності від перекладача може знадобитися виконання «функцій в зоні бойових дій».

    Від нього також потрібні знання та здатності діяти відповідно до місцевих традицій та звичаїв. Перекладач повинен вміти спілкуватися з місцевим населенням, не привертаючи до себе уваги.

    Наголошують, що географічним місцем роботи перекладача буде місто Миколаїв. Заробітна плата становитиме від $60 до $90 тис. на рік залежно від кваліфікації.

    Оголошення оприлюднили ще 16 листопада на сайті LinkedIn. Наразі його переглянули близько 500 разів.

    США зарплата місто
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