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    Економіка та фінанси

    Минулого року «Приватбанк» отримав рекордні 12,8 млрд прибутку

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    &laquo;Приватбанк&raquo; домінує на ринку роздрібних безготівкових операцій&nbsp; - Минулого року «Приватбанк» отримав рекордні 12,8 млрд прибутку
    «Приватбанк» домінує на ринку роздрібних безготівкових операцій 

    За підсумками 2018 року «Приватбанк» виявився одним з найкращих серед українських банків за показником перевищення доходів над витратами

    «Приватбанк» за 2018 рік отримав рекордний прибуток у 12,8 млрд грн із показником перевищення доходів над витратами у 45%.

    Про це повідомляє прес-служба «Приватбанку».

    «Зростання чистих комісійних доходів за умов збільшення порівняно з 2017 роком операційних витрат усього на 14,7% забезпечило банку отримання рекордного за підсумками 2018 року прибутку в розмірі 12,8 млрд грн. При цьому за підсумками 2018 року «Приватбанк» виявився одним з найкращих серед українських банків за показником перевищення доходів над витратами, що становив 45%», - йдеться у повідомленні.

    У фінустанові зазначили, що в 2018 році чистий комісійний дохід - прибуток від надання послуг та проведення банківських транзакцій - зріс у півтора рази: до 15,2 млрд грн.

    При цьому, за даними НБУ, «Приватбанк» домінує на ринку роздрібних безготівкових операцій і забезпечує 42% чистого комісійного доходу всього банківського сектора.

    Нагадаємо, збитки «Приватбанку» сягнули 210 мільярдів через кредити колишнім власникам.

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