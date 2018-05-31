На Буковині борги за газ протягом місяця зменшились на 30%

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На початок травня борг побутових споживачів газу перед ТОВ «Чернівцігаз Збут» становить 191 млн грн

Із закінченням опалювального періоду і скороченням обсягів споживання газу борги побутових споживачів у Чернівецькій області зменшилися на 30%. На акуратність розрахунків вплинула також і робота фахівців «Чернівцігаз Збуту» із боржниками.

Станом на початок травня 2018 року борг побутових споживачів газу перед ТОВ «Чернівцігаз Збут» становить 191 млн грн, що майже на третину менше, ніж на початку квітня.

З початку року «Чернівцігаз Збут» письмово направив понад шість тис. досудових пропозицій та повідомлень про припинення газопостачання клієнтам-боржникам, загальний борг за якими склав 58 млн грн. Найбільше попереджень про відключення надіслано боржникам міста Чернівці, Вижницького, Заставнівського, Новоселицького та Сокирянського районів області. До того ж, в цей період за приписами компанії оператор ГРМ припинив за борги газопостачання 228 домогосподарствам, ще 294 приписа на відключення передано в травні.

«Найбільші суми за газ боргують власники великих приватних будинків, в той час як клієнти з невеликими доходами добросовісно та вчасно розраховуються. Ми й надалі активно працюватимемо зі споживачами-боржниками, щоб мати змогу розрахуватися з державою за поставлений газ, - наголошує директор «Чернівцігаз збут» Володимир Ляшенко. – Однак, клієнти повинні виконувати умови договору та вчасно сплачувати за надані послуги».

«Чернівігаз Збут» рекомендує споживачам у разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості, звертатися у підрозділи газопостачальної компанії для проведення реструктуризації боргу. Також, в разі потреби – звернутися в органи соціального захисту населення для оформлення субсидії або пільги. Наразі головною умовою для отримання державної допомоги на житлово-комунальні послуги є відсутність заборгованості.

В той же час, лишається значний борг бюджету за газ, що «Чернівцігаз Збут» поставив субсидіантам та пільговикам – його сума перевищує 400 млн грн.