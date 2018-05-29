На Хмельниччині борги за спожитий газ у квітні скоротились на 16%

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«Хмельницькгаз збут» рекомендує споживачам у разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості провести реструктуризацію боргу

У квітні, в зв’язку із закінченням опалювального періоду і скороченням споживання газу, а також посиленою роботою ТОВ «Хмельницькгаз збут» з боржниками, сума боргу споживачів газу Хмельницької області скоротилася на 16% - з 342 млн грн до 288 млн грн.

Станом на 1 травня 2018 року споживачі заборгували ТОВ «Хмельницькгаз збут» 288 млн грн. В тому числі, борг отримувачів державної допомоги - субсидіантів та пільговиків, яких на Хмельниччині серед користувачів блакитного палива 63%, - склав 127 млн грн.

«Наша газопостачальна компанія продовжує надалі активно працювати зі споживачами-боржниками, щоб мати змогу розрахуватися з державою за поставлений газ, - наголошує директор ТОВ «Хмельницькгаз збут» Олександра Панькевич. – Однак клієнти повинні виконувати умови договору та вчасно сплачувати за газ, щоб не допускати припинення газопостачання. Крім того, щоб не втратити можливості надалі отримувати необхідну державну допомогу, яку органи соціального захисту припиняють надавати в разі наявної заборгованості».

Найбільші суми за газ боргують власники великих приватних будинків, в той час як клієнти з невеликими доходами добросовісно та вчасно розраховуються.

«Хмельницькгаз збут» з початку року письмово повідомив вже понад 10 тис. клієнтів-боржників про припинення газопостачання. Найбільше попереджень надіслано боржникам міста Хмельницького та Хмельницького району, які заборгували 141 млн грн, Кам’янця-Подільського та Кам’янець-Подільського району, борг яких склав 29 млн грн, також Красилова та Красилівського району з боргом у 17 млн грн. Крім того, газопостачання припинено 503 домогосподарствам, сума боргу яких сягнула 3,6 млн грн.

«Хмельницькгаз збут» рекомендує споживачам у разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості звертатися у підрозділи газопостачальної компанії для проведення реструктуризації боргу. Також, в разі потреби – звернутися в органи соціального захисту населення для оформлення субсидії або пільги. Наразі головною умовою для отримання державної допомоги на житлово-комунальні послуги є відсутність заборгованості.