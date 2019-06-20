На реконструкцію аеропорту в Дніпрі виділили 200 млн гривень



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Кошти виділили на реконструкцію злітно-посадкової смуги

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 200 мільйонів гривень на проектні роботи по реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, уряд прийняв рішення про виділення 200 млн гривень на проектні роботи.

«Ми будемо докладати зусиль для реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту в Дніпрі», - сказав Гройсман.

Варто відзначити, що раніше депутатський корпус міської ради Дніпра підготував звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити фінансування з держбюджету для початку реконструкції злітно-посадкової смуги міського міжнародного аеропорту.