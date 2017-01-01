На Волині гірники не піднімаються з шахти — вимагають віддати заборговані зарплати

Це вже не перша акція протесту волинських шахтарів

На Волині гірники шахти «Бужанська» знову вдаються до протестних акцій, вимагаючи погашення заборгованості по зарплаті. Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. «Гірники 2-ї та 3-ї зміни шахти «Бужанська» ДП «Волиньвугілля», відпрацювавши у вибої,



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Це вже не перша акція протесту волинських шахтарів

На Волині гірники шахти «Бужанська» знову вдаються до протестних акцій, вимагаючи погашення заборгованості по зарплаті. Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Гірники 2-ї та 3-ї зміни шахти «Бужанська» ДП «Волиньвугілля», відпрацювавши у вибої, залишаються під землею, відмовляючись підніматися на поверхню. Вони перебувають на глибині 470 метрів, на відстані півтора кілометри від шахтного стовбуру. У такий спосіб шахтарі протестують проти невиплати зарплати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Волинець, гірникам «Бужанської» у повному обсязі не виплачено зарплату ще за серпень, лише 10% – за вересень і жодної копійки за жовтень. А працівникам непромислової групи, у яких зовсім мізерні посадові оклади, заборгували ще за липень.