На Волині гірники не піднімаються з шахти — вимагають віддати заборговані зарплати
- Вчора, 11:24
-
Розсилка
Це вже не перша акція протесту волинських шахтарів
На Волині гірники шахти «Бужанська» знову вдаються до протестних акцій, вимагаючи погашення заборгованості по зарплаті. Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
«Гірники 2-ї та 3-ї зміни шахти «Бужанська» ДП «Волиньвугілля», відпрацювавши у вибої, залишаються під землею, відмовляючись підніматися на поверхню. Вони перебувають на глибині 470 метрів, на відстані півтора кілометри від шахтного стовбуру. У такий спосіб шахтарі протестують проти невиплати зарплати», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Волинець, гірникам «Бужанської» у повному обсязі не виплачено зарплату ще за серпень, лише 10% – за вересень і жодної копійки за жовтень. А працівникам непромислової групи, у яких зовсім мізерні посадові оклади, заборгували ще за липень.