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    Економіка та фінанси

    На Запоріжжі борги за газ бюджетних установ з початку року зросли у три рази

    Борги за газ бюджетних установ пов'язані з відсутністю фінансування, переконані у компанії «Запоріжгаз Збут»
    На кінець квітня 2018 року неплатежі за газ бюджетних установ Запорізької області перевищили 3 млн грн. Це в три рази більше, в порівнянні з показниками початку року. Збільшення заборгованості пов'язано з не регулярним фінансуванням установ з місцевих бюджетів - на них припадає 65% неплатежів за газ. У зв'язку з цим стоїть питання про припинення
    • 26 Квiтня, 14:34
    • Розсилка

    Борги за газ бюджетних установ пов'язані з відсутністю фінансування, переконані у компанії «Запоріжгаз Збут»

    На кінець квітня 2018 року неплатежі за газ бюджетних установ Запорізької області перевищили 3 млн грн. Це в три рази більше, в порівнянні з показниками початку року.

    Збільшення заборгованості пов'язано з не регулярним фінансуванням установ з місцевих бюджетів - на них припадає 65% неплатежів за газ. У зв'язку з цим стоїть питання про припинення  їм поставок газу, а це при  подальшому відновленні газопостачання призведе до додаткових витрат.

    Борги за газ бюджетних установ пов'язані з відсутністю фінансування, навіть незважаючи на те, що вони проводять закупівлі газу з дотриманням процедури державних закупівель. «Питання дефіциту бюджетного фінансування особливо гостро стоїть у весняний період, найчастіше у місцевих розпорядників коштів. Пов'язано це з невідповідністю їх кошторисів і сезонністю споживання газу, а також термінами сесій місцевих рад - бюджетники повинні використовувати фінансування тільки в поточному місяці, в той час як  сесії проводяться після 20 числа, і завжди бракує часу на проведення оплати через казначейство» , - говорить директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колесникова.

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    Річний кошторис деяких бюджетних установ передбачає фінансування послуг газопостачання рівними частинами, щомісячно протягом року. Фактично від 80 до 90% споживання газу в установах припадає на опалювальний сезон - тобто 1 і 4 квартали року. Тому доплачувати вартість споживання газу за 1 квартал такі установи будуть в 2 і 3 кварталах.

    Відповідно до Правил поставки природного газу, у разі несплати за спожитий газ у встановлені терміни, «Запоріжгаз збут» має припинити газопостачання такому споживачу, а також подати матеріали до суду і стягнути заборгованість в судовому порядку.

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