НАБУ проводить обшуки у нового постачальника вугілля для «Центренерго»

Структури Кропачова монополізували постачання вугілля для «Центренерго»

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук київського офісу неофіційного куратора державного вугільного сектора Віталія Кропачова, розташованого по вул. Б. Хмельницького, 26. Про це пише Економічна правда. Як повідомляли ЗМІ, структури Віталія Кропачова монополізували постачання вугілля для державної компанії



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Структури Кропачова монополізували постачання вугілля для «Центренерго»

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук київського офісу неофіційного куратора державного вугільного сектора Віталія Кропачова, розташованого по вул. Б. Хмельницького, 26. Про це пише Економічна правда.

Як повідомляли ЗМІ, структури Віталія Кропачова монополізували постачання вугілля для державної компанії «Центренерго». Це поставило під загрозу зупинки державних шахт Західної України.

З грудня 2017 року підприємство Кропачова ТОВ «Краснолиманська» є найбільшим постачальником вугілля на станції «Центренерго». Об'єм його поставок - до 130 тисяч тонн на місяць.

ТОВ «Краснолиманська» було викуплено у структур і оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича.