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    Економіка та фінанси

    Нацбанк назвав кількість банкнот і монет на кожного українця

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    Нацбанк назвав кількість банкнот і монет на кожного українця

    Обсяг готівки в готівковому обігу України з початку року зменшився 2,3%

    Обсяг готівки в готівковому обігу України з початку року зменшився 2,3% (на 9,1 млрд грн) і на 1 жовтня 2019 року становить 391 млрд грн.

    Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ на сторінці Facebook.

    Обсяг готівки в готівковому обігу України з початку року зменшився 2,3% (на 9,1 млрд грн) і на 1 жовтня 2019 року становить 391 млрд грн.

    В готівковому обігу перебувало 13,3 млрд штук монет на суму 2,5 млрд грн і 2,8 млрд штук банкнот на 388,4 млрд грн.

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    Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів (розмінних і обігових) — 312 штук.

    Найбільше за кількістю в обігу знаходиться банкнот номіналом 200 гривень (22,5%), серед монет — 10 копійок (28,8%).

    Національний банк гроші Facebook
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