Нацбанк отримав престижну міжнародну нагороду



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Національний банк України отримає нагороду у категорії «Прозорість»

Національний банк України вперше отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking Awards у категорії «Прозорість».

Про це повідомила прес-служба НБУ.

13 березня у Лондоні відбулася церемонія нагородження переможців престижної міжнародної нагороди Central Banking Awards.

Цього року Національний банк України вперше став одним з її переможців і отримає нагороду у категорії «Прозорість».

Участь у церемонії нагородження взяв голова Національного банку України Яків Смолій та директор департаменту комунікацій Наталія Бондаренко.

Щойно Голова Яків #Смолій отримав нагороду #НБУ від Central Banking Awards за прозорість!

НБУ перезавантажив систему зовн. комунікацій для підвищення ефективності політики, пояснюючи логіку й наслідки рішень, і прийняття населенням і бізнесом поінформованих рішень#прозорийНБУ https://t.co/i7RH75Ct4z — NationalBankUkraine (@NBUkraine) 13 березня 2019 р.

За словами голови комітету Central Banking Awards і головного редактора Central Banking Крістофера Джеффрі, Національний банк України доклав значних зусиль для підвищення прозорості і продемонстрував, що посилена прозорість може бути важливим інструментом здійснення реформ в складних умовах, а не просто предметом розкоші для центральних банків у процвітаючих країнах з розвиненою економікою.

Нагороду Central Banking Awards у категорії «Прозорість» передусім отримують за здобутки центрального банку з точки зору прозорості по відношенню до широкого кола стейкхолдерів.

Для цього центральний банк має продемонструвати значні здобутки та/або лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією та взаємодією зі стейкхолдерами з використанням каналів внутрішньої та зовнішньої комунікації.

Також нагадується, що раніше переможцями категорії «Прозорість» були Банк Ірландії, Банк Ізраїлю, Національний банк Чехії, а також Ріксбанк (центральний банк Швеції).