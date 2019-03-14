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    Економіка та фінанси

    Нацбанк отримав престижну міжнародну нагороду

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    Нацбанк отримав престижну міжнародну нагороду

    Національний банк України отримає нагороду у категорії «Прозорість»

    Національний банк України вперше отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking Awards у категорії «Прозорість».

    Про це повідомила прес-служба НБУ.

    13 березня у Лондоні відбулася церемонія нагородження переможців престижної міжнародної нагороди Central Banking Awards.

    Цього року Національний банк України вперше став одним з її переможців і отримає нагороду у категорії «Прозорість».

    Участь у церемонії нагородження взяв голова Національного банку України Яків Смолій та директор департаменту комунікацій Наталія Бондаренко.

    За словами голови комітету Central Banking Awards і головного редактора Central Banking Крістофера Джеффрі, Національний банк України доклав значних зусиль для підвищення прозорості і продемонстрував, що посилена прозорість може бути важливим інструментом здійснення реформ в складних умовах, а не просто предметом розкоші для центральних банків у процвітаючих країнах з розвиненою економікою.

    Нагороду Central Banking Awards у категорії «Прозорість» передусім отримують за здобутки центрального банку з точки зору прозорості по відношенню до широкого кола стейкхолдерів.

    Для цього центральний банк має продемонструвати значні здобутки та/або лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією та взаємодією зі стейкхолдерами з використанням каналів внутрішньої та зовнішньої комунікації.

    Також нагадується, що раніше переможцями категорії «Прозорість» були Банк Ірландії, Банк Ізраїлю, Національний банк Чехії, а також Ріксбанк (центральний банк Швеції). 

    Національний банк Яків Смолій
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