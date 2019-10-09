Нацбанк затвердив наглядову раду «ПриватБанку»



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НБУ затвердив наглядову раду ПриватБанку

Наглядова рада якого у складі дев’яти членів була затверджена НБУ відповідно до вимог ст. 7 Закону «Про банки і банківську діяльність»

«ПриватБанк» став першим серед трьох державних банків, наглядову раду якого у складі дев’яти членів затвердив НБУ відповідно до вимог Закону «Про банки і банківську діяльність».

Про це інформує пресслужба «ПриватБанку».

«До складу наглядової ради банку входять голова ради Шерон Іскі, заступник голови Артем Шевальов, Еран Кляйн, Юлія Мецгер, Сергій Олексієнко, Надір Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик та Ольга Томаш», - ідеться в повідомленні.

У «ПриватБанку» висловлюють вдячність міністру фінансів, НБУ та іншим сторонам, які «успішно зібрали досвідчену команду, що має унікальну кваліфікацію для продовження важливої та складної роботи, пов’язаної з «ПриватБанкомс».

Голова наглядової ради Шерон Іскі нагадала, що три роки тому «ПриватБанк» став першим державним банком в Україні, який отримав незалежну наглядову раду та почав активно втілювати міжнародні стандарти корпоративного управління.

«Наразі ефективність, прибуток та якість обслуговування в банку свідчать про доцільність такої стратегії реформування», – зазначила Іскі.