Нацбанк змінив умови відкриття рахунків в інших країнах

Нацбанк збільшив перелік документів, які необхідно подати ФОПу або підприємству для розміщення коштів закордоном

Національний банк України змінив порядок ліцензування валютних операцій для населення та бізнесу. Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ. Так, Нацбанк збільшив перелік документів, які необхідно подати ФОПу або підприємству для розміщення коштів закордоном. «Перелік доповнено документами, що містять



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Нацбанк збільшив перелік документів, які необхідно подати ФОПу або підприємству для розміщення коштів закордоном

Національний банк України змінив порядок ліцензування валютних операцій для населення та бізнесу.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Так, Нацбанк збільшив перелік документів, які необхідно подати ФОПу або підприємству для розміщення коштів закордоном.

«Перелік доповнено документами, що містять інформацію про рахунки, відкриті резидентом в уповноважених банках, та про його структуру власності і кінцевих бенефіціарних власників», — повідомляється в НБУ.

Крім цього, регулятор спростив процес видачі електронних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій, а також дозволив українським банкам розміщувати валюту на депозитах закордоном.