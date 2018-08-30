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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» за три роки отримав з держбюджету понад 200 млрд грн

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    Сергій Коболєв - «Нафтогаз» за три роки отримав з держбюджету понад 200 млрд грн
    Сергій Коболєв

    За перше півріччя 2018 року НАК «Нафтогаз України» вже отримав з державного бюджету близько 50 млрд грн

    За три роки, що пройшли з початку реформи газового ринку, НАК «Нафтогаз України» отримав з державного бюджету 200,8 млрд грн.

    У 2015 році НАК «Нафтогаз України» отримав 17,1 млрд грн у вигляді фінансування субсидій та пільг, плюс 29,7 млрд грн були внесені урядом в статутний фонд компанії. В 2016 році обсяг дотацій «Нафтогазу» з бюджету склав 40 млрд грн, а в 2017 – збільшився в півтора раза - до 64 млрд грн.

    За перше півріччя 2018 року НАК «Нафтогаз України» вже отримав з державного бюджету близько 50 млрд грн коштів.

    Згідно з дослідженням Світового банку «Розрахунки за житлово-комунальними субсидіями та спеціальними зобов'язаннями суб'єктів ринку природного газу в частині постачання газу населенню та теплопоставним компаніям», цього року кількість субсидованих домогосподарств може досягти 8,5 млн, а сума субсидій зросте до 103 млрд грн і перевищить 10% доходів державного бюджету на 2018 рік.

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    Дані дослідження Світового банку
    Дані дослідження Світового банку
    Дані дослідження Світового банку
    Дані дослідження Світового банку

    У результаті реформи ринку газу змінилася форма фінансування НАК «Нафтогаз України» з державного бюджету - якщо в 2014-2015 роках «Нафтогаз» в основному отримував дотації через механізм додаткової емісії в статутний капітал, то з 2016 отримує через компенсацію з бюджету пільг і субсидій по оплаті спожитого населенням газу та послуг опалення.

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