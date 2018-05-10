Нардеп Воропаєв не задекларував фірму з нерухомістю в Чехії і спільний бізнес своєї дружини з Ахметовим

Починаючи з 2006 року, Воропаєв чотири рази проходив у Верховну Раду по списках «Партії регіонів» і «Опозиційного блоку»

Народний депутат Юрій Воропаєв не вказав у своїх деклараціях за 2016 і 2017 роки п’ять українських компаній, бенефіціаром яких є його дружина Наталія. Також він не згадав про чеську фірму Creggan Invest s.r.o., на яку записана нерухомість у Карлових Варах - повідомляє проект «Декларації» (Bihus.Info). Згідно з інформацією з



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Народний депутат Юрій Воропаєв

Починаючи з 2006 року, Воропаєв чотири рази проходив у Верховну Раду по списках «Партії регіонів» і «Опозиційного блоку»

Народний депутат Юрій Воропаєв не вказав у своїх деклараціях за 2016 і 2017 роки п’ять українських компаній, бенефіціаром яких є його дружина Наталія. Також він не згадав про чеську фірму Creggan Invest s.r.o., на яку записана нерухомість у Карлових Варах - повідомляє проект «Декларації» (Bihus.Info).

Згідно з інформацією з аналітичної платформи YouControl, Наталія Воропаєва через ТОВ «Час Закону» є одним із бенефіціарів ТОВ «ЦУМ Хоум Енд Кідз», що займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах. Ще 20% компанії через низку фірм контролює олігарх Рінат Ахметов.

У 2016 році «ЦУМ Хоум Енд Кідз» і «Час Закону» заснували ще чотири ТОВки - «ЦУМ Бьюті», «ЦУМ Мен», «ЦУМ Лєйдіз Стайл» і «ЦУМ Лєйдіз Фешн». Проте інформація про ці компанії відсутня у деклараціях Юрія Воропаєва за 2016 і 2017 роки.

Також дружина та донька нардепа - Наталія Воропаєва й Анна Нечай - володіють чеською фірмою Grassor Management s.r.o. Згідно з витягом із реєстру юридичних осіб Чехії, наприкінці 2016 року Grassor Management увійшла до складу засновників ще однієї компанії - Creggan Invest s.r.o. Але згадок про останню також немає у деклараціях депутата Воропаєва та його зятя Олександра Нечая, який є суддею Господарського суду міста Києва.

Як показує витяг із чеського реєстру нерухомості, на Creggan Invest s.r.o. записана ¼ частина двох земельних ділянок площею 256 і 96 кв. м неподалік центру Карлових Вар і нежитлові приміщення невідомої площі в будинку, побудованому на цих ділянках.

Також депутат Воропаєв задекларував 83-метрову квартиру і 20-метрове машиномісце у Чехії. Знаходяться вони у будинку по вулиці Křižíkova 2126/4 у Карлових Варах.

Юрій Воропаєв, починаючи з 2006 року, чотири рази проходив у Верховну Раду по спискам «Партії регіонів» і «Опозиційного блоку». Ряд ЗМІ кличуть його «адвокатом Ахметова» через те, що у 1996-2003 роках він очолював юридичний відділ «Першого українського міжнародного банку» та нібито лобіює інтереси олігарха у парламенті.