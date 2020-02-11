НБУ і Нацфінпослуг уклали меморандум про співпрацю



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Меморандум підписано для реалізації положень закону про спліт в частині передачі функцій держрегулювання і нагляду за небанківськими фінансовими установами від Нацфінпослуг до Нацбанку

Національний банк і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг уклали меморандум про співпрацю. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Меморандум про співпрацю було підписано для забезпечення реалізації положень закону про спліт в частині передачі функцій державного регулювання і нагляду за небанківськими фінансовими установами від Нацфінпослуг до Нацбанку.

Зазначається, у вересні 2019 року було прийнято закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг», яким і передбачено так званий спліт.

Відповідно до закону, з 1 липня 2020 Нацбанк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій замість Нацфінпослуг.

Підписаний регуляторами документ забезпечить більш скоординований і ефективний процес передачі функцій з регулювання і нагляду за ринком небанківських фінпослуг від Нацфінпослуг до НБУ.

Вказується, що цей меморандум передбачає: створення робочої групи з представників регуляторів, яка буде координувати взаємодію НБУ і Нацфінпослуг з метою передачі функцій; порядок обміну між установами інформацією з кадрових питань, планами роботи Нацфінпослуг на 2020 року, в тому числі щодо запланованої діяльності Нацфінпослуг з підготовки проєктів регуляторних актів; передачу НБУ документів і матеріалів, створених Нацфінпослуг у процесі виконання своїх повноважень і функцій; обмін інформацією щодо нагляду за небанківськими фінансовими установами, в тому числі досвідом проведення перевірок і застосування заходів впливу.

Меморандум набрав чинності 7 лютого і буде діяти до моменту завершення його сторонами реалізації положень закону про спліт.

Як повідомлялось, метою закону про спліт є дерегулювання та зменшення кількості точок дотику бізнесу і держави: зменшення регулюючих і контролюючих органів; зменшення погоджувальних процедур, а також зниження корупційних ризиків.