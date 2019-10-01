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    Економіка та фінанси

    НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN

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    5 серпня в Україні&nbsp;почали запроваджувати IBAN - НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN
    5 серпня в Україні почали запроваджувати IBAN

    Номер банківського рахунку за стандартом IBAN скрадатиметься з 29 символів

    Національний банк України продовжив перехідний період у запровадженні міжнародного стандарту номера банківського рахунку в Україні (IBAN) до 12 січня 2020 року.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Зазначається, що таке рішення у Нацбанку ухвалили на прохання Державної казначейської служби.

    «Разом з тим, у зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм в повному обсязі, Національний банк ухвалив рішення про продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів», — повідомили у Нацбанку.

    Це означає, що до 12 січня переказувати кошти можна як на рахунки за новим стандартом IBAN, так і за колишніми реквізитами — код банку та номер рахунку.

    Напередодні у Держказначействі змінили номери рахунків для сплати податків та зборів у зв'язку із запровадженням IBAN.

    5 серпня в Україні почали запроваджувати IBAN.

    Номер банківського рахунку за стандартом IBAN скрадатиметься з 29 символів:

    • коду України UA (2 літери);
    • контрольного розряду (2 цифри);
    • коду банку (6 цифр);
    • самого рахунку – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

    Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.

     

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