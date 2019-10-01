НБУ продовжив перехідний період у запровадженні IBAN



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 серпня в Україні почали запроваджувати IBAN

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN скрадатиметься з 29 символів

Національний банк України продовжив перехідний період у запровадженні міжнародного стандарту номера банківського рахунку в Україні (IBAN) до 12 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що таке рішення у Нацбанку ухвалили на прохання Державної казначейської служби.

«Разом з тим, у зв’язку зі зверненням Державної казначейської служби України для забезпечення виконання бюджетних програм в повному обсязі, Національний банк ухвалив рішення про продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів у документах на переказ коштів», — повідомили у Нацбанку.

Це означає, що до 12 січня переказувати кошти можна як на рахунки за новим стандартом IBAN, так і за колишніми реквізитами — код банку та номер рахунку.

Напередодні у Держказначействі змінили номери рахунків для сплати податків та зборів у зв'язку із запровадженням IBAN.

5 серпня в Україні почали запроваджувати IBAN.

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN скрадатиметься з 29 символів:

коду України UA (2 літери);

контрольного розряду (2 цифри);

коду банку (6 цифр);

самого рахунку – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.