Новий лоукостер хоче зайти в Україну та відкрити три рейси до Британії

Наразі аеропорт Львів співпрацює з 25 авіакомпаніями

Керівництво аеропорту Львів веде перемовини про співпрацю з британським лоукостером ЕasyJet і однією з іспанських авіакомпаній. Про це заявила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, повідомляє ЦТС. Вона зауважила, що аеропорт хоче наступного року почати роботу з двома авіакомпаніями. При цьому гендиректор не уточнила, про які



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Лоукостер ЕasyJet

Наразі аеропорт Львів співпрацює з 25 авіакомпаніями

Керівництво аеропорту Львів веде перемовини про співпрацю з британським лоукостером ЕasyJet і однією з іспанських авіакомпаній.

Про це заявила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, повідомляє ЦТС.

Вона зауважила, що аеропорт хоче наступного року почати роботу з двома авіакомпаніями. При цьому гендиректор не уточнила, про які саме авіакомпанії йде мова. Загалом, за її словами, зараз аеропорт співпрацює з 25 авіакомпаніями.

«Ведемо переговори з іспанською компанією, з англійським ЕasyJet, який думає над тим, щоб відкрити рейси до трьох британських міст», - наголосила Романовська.

Вона додала, що наразі все ж твердо можна говорити лише про співпрацю з Wizz Air.