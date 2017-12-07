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    Новий лоукостер хоче зайти в Україну та відкрити три рейси до Британії

    Наразі аеропорт Львів співпрацює з 25 авіакомпаніями
    Керівництво аеропорту Львів веде перемовини про співпрацю з британським лоукостером ЕasyJet і однією з іспанських авіакомпаній. Про це заявила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, повідомляє ЦТС. Вона зауважила, що аеропорт хоче наступного року почати роботу з двома авіакомпаніями. При цьому гендиректор не уточнила, про які
    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка
    Лоукостер ЕasyJet
    Лоукостер ЕasyJet

    Наразі аеропорт Львів співпрацює з 25 авіакомпаніями

    Керівництво аеропорту Львів веде перемовини про співпрацю з британським лоукостером ЕasyJet і однією з іспанських авіакомпаній.

    Про це заявила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, повідомляє ЦТС.

    Вона зауважила, що аеропорт хоче наступного року почати роботу з двома авіакомпаніями. При цьому гендиректор не уточнила, про які саме авіакомпанії йде мова.  Загалом, за її словами, зараз аеропорт співпрацює з 25 авіакомпаніями. 

    «Ведемо переговори з іспанською компанією, з англійським ЕasyJet, який думає над тим, щоб відкрити рейси до трьох британських міст», - наголосила Романовська.

    Вона додала, що наразі все ж твердо можна говорити лише про співпрацю з Wizz Air.

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