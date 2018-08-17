Облгази Фірташа протягом року зробили закупівлі через систему Prozorro майже на 1 млрд грн



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На компанії РГК не поширюється дія закону «Про державні закупівлі»

Усі компанії групи РГК («Регіональна газова компанія» – ред.) здійснюють свої закупівлі в системі Prozorro. У першому півріччі 2018 року обсяг закупівель компаній групи РГК в системі Prozorro склав понад 950 млн грн.

Всі етапи торгових процедур в цій системі відкриті як для постачальників, так і для громадськості і забезпечують рівень конкуренції, необхідний для формування оптимальних цін і вибору продукції необхідної якості.

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК - це приватні компанії, на які не поширюється дія закону «Про державні закупівлі». Компанії бренду РГК прийняли рішення використовувати майданчик Prozorro для підвищення конкуренції серед постачальників товарів і послуг. Вони закуповують через систему Prozorro товари і послуги, необхідні для стабільного газорозподілу - від канцелярського приладдя до технологічного устаткування. РГК зацікавлена в розвитку конкуренції серед постачальників - і просить всіх потенційних партнерів брати активну участь в їхніх тендерах.

У той же час природний газ для технологічних потреб газорозподільні компанії змушені купувати без тендерних процедур у групи Нафтогаз. Відсутність альтернативи тут обумовлено високою часткою бюджетних розрахунків в структурі доходів компаній-операторів ГРМ і неможливістю сплатити за технологічний газ живими грошима. У першій половині 2018 року 50% доходів, отриманих компаніями групи РГК за послуги розподілу газу, були представлені бюджетними зобов'язаннями по субсидіях і пільгах. Як засіб платежу такі зобов'язання приймає лише держбюджет і група Нафтогаз.

Компанії групи РГК в системі Prozorro проводять закупівлі з 2016 року, використовуючи електронний майданчик E-TENDER, нарівні з Національним банком України, Держрезервом, Міністерством оборони та іншими комерційними та державними структурами.