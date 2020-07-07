Під час карантину проблема дистанційної торгівлі ліками стала актуальною як ніколи, - Аптечна асоціація



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Аптечна асоціація пропонує провести зважену оцінку алгоритму впровадження дистанційної торгівлі медпрепаратами

Найпершим завданням законодавчого врегулювання є забезпечення захисту громадян України від підробки, підміни та порушення температурного режиму при доставці, а також роздрібної торгівлі препаратами, які відпускаються виключно за рецептом.

Громадський союз «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ) виступає за адекватне врегулювання правил дистанційної торгівлі лікарськими засобами з урахуванням позицій фахівців - провізорів та фармацевтів. Йдеться про рівномірний розподіл відповідальності за доставку ліків між ліцензованими дистрибуторами ліків і поштовими операторами.

У червні 2020 року у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти № 3615 і № 3615-1, якими пропонується дозволити в Україні роздрібну електронну торгівлю лікарськими препаратами.

У АПАУ підкреслюють, що фармацевтична дистрибуція - вузькоспеціалізована галузь, оскільки вона безпосередньо зачіпає питання безпеки - здоров'я та життя громадян України.

«Лікарські засоби є особливим товаром і вимагають особливих умов зберігання, транспортування, реалізації з метою збереження їх якості та лікувального ефекту. Порушення цих умов при дистанційній торгівлі може завдати шкоди здоров'ю і становити загрозу життю пацієнтів. Крім того, в Україні поширена безрецептурна реалізація рецептурних ліків. А це вже порушення правил », - резонно зазначили в МОЗ.

Автори законопроектів про інтернет-аптеки Сергій Кузьміних, Валерій Зуб, Лада Булах, Ольга Стефанишина згодні, що правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами повинні бути врегульовані належним чином - обов'язково з урахуванням Директиви 2001/83/ Європейського Парламенту та Ради ЄС.

Народний депутат та лікар Зуб наголосив, що ліки не можуть доставлятися невідомо ким, без належного транспортування прямо в операційні, наприклад, онкохворим. Коли ніхто не знає, що це за ліки, хто їх виробник, тому що невідомо, чи допоможуть вони хворому, або навпаки, зашкодять.

Зі свого боку АПАУ пропонує провести зважену оцінку алгоритму впровадження дистанційної торгівлі медпрепаратами. Задля цієї мети зараз проводиться ґрунтовна аналітична робота.

В Асоціації вважають необхідним дозволити здійснювати дистанційну торгівлю і доставку ліків через інтернет-аптеки виключно ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі ліками, згідно з отриманою ліцензією.

В АПАУ пропонують виключити з переліку кур'єрські служби доставки, оскільки їх діяльність не врегульована чинним законодавством, і чітко прописати вимоги до суб'єктів господарювання (операторів поштового зв'язку), які будуть залучатися до доставки ліків, а саме:

• зобов'язати отримати ліцензію;

• дотримуватися вимог законів України «Про лікарські засоби», «Про ліцензування видів господарської діяльності», вимог Ліцензійних умов в частині здійснення доставки лікарських засобів.

Також необхідно обов'язково передбачити відповідальність за незаконне доставлення шляхом змін до Кодексу України про адміністративну відповідальність та Кримінального кодексу України, провести аналіз внутрішнього законодавства ЄС щодо вимог до транспортувальників і доставки ліків.

У АПАУ пропонують встановити вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом з метою провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами через інтернет-аптеку.

Під час карантину проблема дистанційної торгівлі ліками стала як ніколи актуальною. Найпершим завданням законодавчого врегулювання є забезпечення захисту громадян України від підробки, підміни і порушення температурного режиму при доставці, а також роздрібної торгівлі препаратами, які відпускаються виключно за рецептом. Для цих цілей законопроекти № 3615 і № 3615-1 повинні відповідати Директиві 2001/83/ Європейського Парламенту та Ради ЄС. Про це заявив голова правління споживачів медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів Владислав Онищенко.

За його словами, в Європейському Союзі існує директива 2001/83/ Європейського парламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 «Про зведенні законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людини».

Цією директивою передбачається створення єдиного переліку інтернет-аптек і існує єдиний логотип для кожної. Крім цього, директивою визначається перелік існуючих лікарських засобів. Для наведення порядку в цій сфері варто взяти приклад з Європи і ввести подібні директиви, які містили б такі стандарти.

Крім електронних аптек, також важливо врегулювати на законодавчому рівні поняття «електронний рецепт».

«Сьогодні існує можливість отримати рецепти в електронному режимі. Це надійно, безпечно і сертифіковано. Але Міністерству охорони здоров'я слід удосконалити цю систему, додавши вичерпний перелік препаратів, які можуть випускатися за електронним рецептом", - зазначив один з організаторів круглого столу Ігор Червоненко, який є головою правління ГС «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)», власник аптечної мережі «Аптека Доброго Дня».

З ними солідарний Владислав Дзівідзінський, який наголосив на важливості забезпечення безпеки життя і здоров'я, а також захисту прав споживачів лікарських препаратів.

«Важливо, щоб за допомогою Постанови № 929 Кабінету міністрів не відбулася реалізація чергової «схеми», інакше ми можемо отримати не лише доставку дешевих настоянок в необмеженій кількості для алкоголіків і наркотичних препаратів для підлітків, але й «ділки» просто почнуть необмежено продавати підроблені препарати.

Якщо таке станеться, людям буде потрапляти «контрафакт» та інші підробки небезпечні для життя», - зазначив експерт.