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    Економіка та фінанси

    Підприємці Дніпропетровщини за чотири роки виграли через систему ProZorro тендерів на 115 млрд грн

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    Валентин Резніченко перевів&nbsp;всі держзакупівлі в систему ProZorro у 2015 році - Підприємці Дніпропетровщини за чотири роки виграли через систему ProZorro тендерів на 115 млрд грн
    Валентин Резніченко перевів всі держзакупівлі в систему ProZorro у 2015 році

    Підприємці Дніпропетровщини виявилися найбільш підготовленими до використання ProZorro, - Резніченко

    Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко оприлюднив статистику, згідно з якою, починаючи з літа 2015 року підприємці і фізичні особи, зареєстровані на території Дніпропетровської області, виграли торгів на суму 115 млрд грн в системі держзакупівель ProZorro.

    «Буквально відразу після того, як президент Петро Порошенко призначив мене головою обласної адміністрації, я розпорядився перевести всі держзакупівлі в систему ProZorro. Більш того, ми стали першою областю в Україні, що перевела в цю систему і, так звані, допорогові закупівлі, хоча могли цього не робити. І тепер, коли мене запитують, як ми створюємо нові робочі місця і покращуємо бізнес-клімат, я відповідаю, що саме так. ProZorro - один з ефективних способів досягти цього», - сказав Резніченко.

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    За словами голови ДОДА, завдяки переведенню всіх закупівель в цю систему до того, як це стало обов'язковим, підприємці Дніпропетровської області виявилися найбільш підготовленими і більш досвідченими у використанні ProZorro.

    «Я хочу подякувати всім, хто вірив в нас, хто впроваджував ProZorro разом з нами, і, звичайно, платників податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки і децентралізація влади, ініційована президентом Петром Порошенком», - заявив Резніченко.

    Використовуючи ProZorro, з 2015 до кінця 2018 року Дніпропетровська ОДА побудувала і реконструювала понад 500 місцевих доріг протяжністю 1500 км, більше 100 об'єктів альтернативної енергетики, 62 водоводи (400 км), 44 школи, 51 дитячий садок, 20 спортивних об'єктів і 40 освітньо-спортивних комплексів, 30 медустанов, впровадила інклюзивну освіту в 225 школах.

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