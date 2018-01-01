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    Підсумки Давоса. До нас їде інвестор? (прес-конференція)

    Олег Устенко на прес-конференції у «Главкомі» проаналізує реальний інвестиційний клімат України
    Сьогодні, 29 січня, о 12:00 в Інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки Давоса. До нас їде інвестор?». Запрошений гість: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Експерт підсумує результати Всесвітнього економічного форуму у Давосі, проаналізує потенційні
    • Сьогодні, 12:04
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    Олег Устенко на прес-конференції у «Главкомі» проаналізує реальний інвестиційний клімат України

    Сьогодні, 29 січня, о 12:00 в Інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки Давоса. До нас їде інвестор?».

    Запрошений гість: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

    Експерт підсумує результати Всесвітнього економічного форуму у Давосі, проаналізує потенційні можливості для іноземних інвесторів, реальний інвестиційний клімат України.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

     

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