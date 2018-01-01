Підсумки Давоса. До нас їде інвестор? (прес-конференція)
- Сьогодні, 12:04
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Олег Устенко на прес-конференції у «Главкомі» проаналізує реальний інвестиційний клімат України
Сьогодні, 29 січня, о 12:00 в Інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Підсумки Давоса. До нас їде інвестор?».
Запрошений гість: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.
Експерт підсумує результати Всесвітнього економічного форуму у Давосі, проаналізує потенційні можливості для іноземних інвесторів, реальний інвестиційний клімат України.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: