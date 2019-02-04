Половина невеликих банків не пройшла перевірку НБУ



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Основною проблемою для невеликих банків залишається відсутність стратегії розвитку

Понад 20 із 40 середніх і невеликих банків отримали незадовільну оцінку від Нацбанку в межах перевірки SREP.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає «Ліга».

«На жаль, серед 40 середніх і невеликих банків у понад 20 фінустановах оцінки виявилися незадовільними. Поки основною проблемою для невеликих банків залишається відсутність стратегії розвитку і, як результат, — нежиттєздатність бізнес-моделі. Ще одне важливе питання — джерело коштів для підтримки капіталу банку », — констатувала Рожкова.

За словами заступника голови НБУ, по завершенню оцінки регулятор з кожним банком окремо обговорить стратегію і бачення подальшої роботи у фінансовому секторі.

Рожкова нагадала, що в минулому році Нацбанк почав оцінювати банки в рамках SREP за новою методологією, яка в майбутньому буде вдосконалюватися, наближаючись до європейських стандартів.

Сьогодні ця оцінка включає аналіз чотирьох основних компонентів: життєздатності і стійкості бізнес-моделі, якості корпоративного управління, ризиків капіталу і ризиків ліквідності.

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